La inseguridad

Jorge Valenzani | Canelones

@|Todas las encuestas dicen que es la mayor preocupación de los uruguayos y en eso coincido totalmente.

Con los gobiernos del Frente Amplio se agravó la situación y en especial en el de Mujica cuando legalizó la marihuana. Y desde esa fecha, se hicieron asaltos muy violentos, aparecieron los asesinatos de todos los días y los ajustes de cuentas.

Toda iniciativa de la oposición la votaron en contra. Vamos a refrescar la memoria.

Votaron en contra del registro de violadores; votaron en contra del registro de pedófilos; votaron en contra de bajar la edad de imputabilidad; votaron en contra de Vivir Sin Miedo; votaron en contra de subir las penas; votaron en contra de la internación compulsiva; votaron en contra de los allanamientos nocturnos; votaron en contra de la ley de derribos.

No a las patrulleras oceánicas. No a tomar agua del Río de la Plata en Arazatí (se dice que es el lugar de “desembarco”). Liberaron 1000 presos en el 2005 cuando apenas llegaron al gobierno. Para ellos, todo lo que hizo el gobierno de coalición está mal y lo quieren eliminar; solo les falta dinamitar el Hospital del Cerro al que no fueron a la inauguración.

En el momento tan violento que se vive hay que sacar el Ejército Nacional a la calle y enfrentar la delincuencia y recordar que ellos tiran a matar y que tanto la policía como los soldados deben tirar primero. Somos apenas 3.000.000 de habitantes; no es tan difícil.