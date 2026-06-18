Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión Ecos
Email: ecos@elpais.com.uy Teléfono: 2908 0911 Correo: Zelmar Michelini 1287, CP.11100.

La inseguridad

18/06/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Ciudadano | Montevideo
@|La realidad es que no podemos seguir así. Hoy en día, la inseguridad se vive en todo Montevideo no sólo en las zonas donde viven los narcos. Toda la capital está atravesada por una ola de inseguridad que veo muy difícil se pueda parar...

En esta época del año cuando cae el sol hay que encerrarse en nuestras casas porque no se puede transitar por las calles de la ciudad, pues corremos el riesgo de ser rapiñados, lastimados, etc. Lamentablemente, mucha gente por trabajo o estudio no tiene más remedio que salir, ¡pero es un peligro!

El Ministro Negro hasta ahora ha hecho poco y nada...

Necesitamos vivir tranquilos, tener otra calidad de vida, no podemos seguir así!!!

Si la gente que está al mando no tiene la capacidad de resolver este grave problema, que se retire.

¡Sólo queremos vivir en paz!

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar