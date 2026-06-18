Ciudadano | Montevideo

@|La realidad es que no podemos seguir así. Hoy en día, la inseguridad se vive en todo Montevideo no sólo en las zonas donde viven los narcos. Toda la capital está atravesada por una ola de inseguridad que veo muy difícil se pueda parar...

En esta época del año cuando cae el sol hay que encerrarse en nuestras casas porque no se puede transitar por las calles de la ciudad, pues corremos el riesgo de ser rapiñados, lastimados, etc. Lamentablemente, mucha gente por trabajo o estudio no tiene más remedio que salir, ¡pero es un peligro!

El Ministro Negro hasta ahora ha hecho poco y nada...

Necesitamos vivir tranquilos, tener otra calidad de vida, no podemos seguir así!!!

Si la gente que está al mando no tiene la capacidad de resolver este grave problema, que se retire.

¡Sólo queremos vivir en paz!

