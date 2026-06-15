La inseguridad

Jorge Baldomir | Montevideo

@|Mientras el pueblo sufre la gran inseguridad reinante en el país, los señores parlamentarios pierden el tiempo interpelando hasta el agotamiento al Ministro del Interior; discutiendo hace 21 años la construcción de lanchas patrulleras (para defender nuestras aguas territoriales, a fin de evitar que sigan llevándose nuestra pesca); discutiendo la ampliación de las reservas de agua (Casupá sí, Casupá no; Río de la Plata sí - no) hasta que quedemos en déficit de agua. Nadie habla de actualizar códigos y leyes que hagan efectiva la actividad policial.

En estos momentos están muy ocupados porque el Presidente compró una camioneta. Mientras hablan del tema sucedieron 10 crímenes.

¡Por favor, reaccionen!

