La inseguridad
Jorge Baldomir | Montevideo
@|Mientras el pueblo sufre la gran inseguridad reinante en el país, los señores parlamentarios pierden el tiempo interpelando hasta el agotamiento al Ministro del Interior; discutiendo hace 21 años la construcción de lanchas patrulleras (para defender nuestras aguas territoriales, a fin de evitar que sigan llevándose nuestra pesca); discutiendo la ampliación de las reservas de agua (Casupá sí, Casupá no; Río de la Plata sí - no) hasta que quedemos en déficit de agua. Nadie habla de actualizar códigos y leyes que hagan efectiva la actividad policial.
En estos momentos están muy ocupados porque el Presidente compró una camioneta. Mientras hablan del tema sucedieron 10 crímenes.
¡Por favor, reaccionen!
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