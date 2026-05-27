Un lector que le interesa la verdad histórica | Montevideo

@|La infidencia de 1968 —la filtración de información reservada sobre la inminente devaluación del peso— tuvo como protagonista al escribano Felisberto Valentín Carámbula Aznárez, entonces vicepresidente del Banco República. Fue él quien transmitió datos sensibles al periodista Carlos (Alberto) Astesiano, del diario BP Color, desencadenando un escándalo político y económico de gran magnitud.

Carámbula, nacido en Las Piedras en 1919, provenía del batllismo histórico y ocupó cargos de relevancia institucional: diputado, convencional constituyente y directivo del BROU. Su trayectoria lo situaba en el corazón del oficialismo colorado en un momento de fuerte tensión entre el sistema político tradicional y las nuevas corrientes de izquierda que comenzaban a articularse.

El episodio derivó en una falsa acusación contra el Dr. Jorge Batlle, a quien se señaló erróneamente como beneficiario político de la filtración. La investigación posterior demostró que la información no había salido del entorno de Batlle, sino directamente del propio Carámbula, reconfigurando la lectura del caso y su impacto en la interna colorada.

Acercamiento al Partido Comunista y al clima que daría origen al Frente Amplio.

Diversas referencias históricas —incluyendo testimonios de la época y reconstrucciones posteriores— señalan que, hacia fines de los años sesenta, Felisberto Carámbula comenzó a acercarse al entorno del Partido Comunista del Uruguay (PCU). No se trató de una militancia formal, pero sí de un vínculo político e intelectual creciente, visible en su participación en espacios culturales, periodísticos y sociales donde el PCU tenía fuerte presencia.

Ese acercamiento lo ubicó, de hecho, en el amplio entramado de sectores progresistas, sindicales y de izquierda que, entre 1969 y 1971, confluirían en la creación del Frente Amplio. Carámbula formó parte de ese clima político y de ese círculo de relaciones, lo que explica su posterior identificación con posiciones más cercanas a la izquierda que al batllismo tradicional del que provenía.

Un dato histórico central:

Felisberto Carámbula —el protagonista de la infidencia de 1968— es el padre de Marcos y Gonzalo Carámbula, dos figuras destacadas del progresismo uruguayo y referentes del Frente Amplio.

Su biografía, por tanto, constituye un puente singular entre el batllismo clásico, el viraje hacia posiciones cercanas al comunismo y el surgimiento de la izquierda moderna en Uruguay.