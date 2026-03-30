La basura montevideana

Eduardo | Montevideo

@|Debemos hacer algo contra este atropello de la IMM y la basura.

Montevideanos, no seamos sumisos ni ingenuos, no importa qué partido voten. Esto no es por partidos esto es por nuestros derechos, nuestra vida y nuestra salud.

No todos tenemos jardín enrejado o patio.

Esta medida es totalmente insalubre para toda la población, para los niños y especialmente adultos y adultos mayores. Atenta contra su salud y contra su físico y motricidad.

Habrá que sacar los residuos en un horario determinado aunque llueva, truene, haga frío y protegerlo de los hurgadores o ladrones.

Después, lavar los contenedores domiciliarios y mantenerlos. ¡Imaginen a los adultos mayores con problemas de movilidad por los años!

Si no hacemos nada, quedaremos indefensos a la incapacidad y soberbia de este Intendente.

Se sacan la basura de encima, y la esconden en nuestra casa. ¡Y no solo con un contenedor, sino con dos!

¡Hay que rechazar esta iniciativa!

Esto es muy serio. No se trata de poner palos en la rueda sino de defender nuestra salud, la de nuestros niños, padres y abuelos. Y es defender nuestra propiedad privada. Están pisoteando nuestros derechos.

La IMM tiene todos los elementos para no hacer esta barbaridad. No trabajan bien, no cumplen; tienen el personal, el equipo, los camiones, pero no cumplen con el servicio.

Esta medida no es por un día, es para siempre. Lo están haciendo sin un estudio serio de personas y sin un relevamiento de hogares.

Después no se quejen...

