Julio de luto

JuliÁn Ferreiro Ferrando Canelones

@| Así como el Ministro del Interior califica “El efecto Noviembre” refiriéndose al momento del año pasado en el cual se dispararon los delitos, nosotros queremos denunciar que en la ciudad de Las Piedras en este mes que termina hemos estado permanentemente de luto. Terminaremos Julio con los guarismos más altos en delitos violentos en nuestra ciudad. Hemos acompañado a amigos y vecinos rapiñados, asaltados, copados, agredidos. La sociedad de Las Piedras en su conjunto llora la muerte de hijos y padres ejecutados por el solo hecho de trabajar, de luchar por mantener una familia, un negocio, a el Estado mismo, y tal vez hasta sus propios verdugos hayan sido beneficiados por el trabajo de sus víctimas. No hay estadísticas o palabras que detengan las sensaciones de dolor, rabia, desconsuelo que día a día aumentan en la comunidad. El gobierno no nos cuida, y tampoco nos escucha; no hay peor sordo que el que no quiere oír. No creo que el tema seguridad pueda esperar una solución hasta el próximo gobierno, el tiempo se agota porque nadie va querer quedarse a esperar ser la próxima víctima.

Creo que ya se dieron cuenta que la solución no pasa por tener más policías, si no que el secreto es tener menos delincuentes.

Aferrados a sus cargos con sangre corriendo a sus costados y sin soluciones, pobre “paisito”.