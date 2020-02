Jodyali: una tragedia que no se debe olvidar ni volver a repetir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Jodyali es uno de los catorce Distritos azerbaiyanos que entre el año 1991 y el 29 de octubre de 1993 fueron ocupados por Armenia, en el marco de la lamentable y dolorosa guerra relacionada con el territorio de Nagorno Karabaj.



Jodyali fue ocupada, y lamentablemente permanece siendo ocupada, el 26 de febrero de 1992.



Jodyali se encuentra ubicada geográficamente al Oeste del territorio de la República de Azerbaiyán.



La guerra por el territorio de Nagorno Karabaj se inició el 26 de febrero de 1988.



En 1992, Jodyali poseía el único aeropuerto de la región y una población que oscilaba, desde 1988, en unas dos mil personas.



En la noche del 25 de febrero de 1992, tropas del Ejército armenio, apoyadas por una unidad motorizada del Ejército ruso - la Unión Soviética se había desmembrado un año antes - ingresaron a territorio de Jodyali y generaron una matanza de civiles que, según organismos internacionales de Derechos Humanos como la "Human Rights Watch" y la organización "Memorial", aquella matanza de ciudadanos civiles inocentes, fue la más grande ocurrida en una sola jornada.



En efecto, en la noche que va del 25 al 26 de febrero de 1992 fueron masacrados seiscientos trece ciudadanos civiles azeríes- entre ellos, 106 mujeres y 83 niños. Todos ellos, totalmente inocentes.



Un millar de azeríes fueron hechos prisioneros en tanto que muchos ciudadanos azeríes, residentes permanentes de Jodyalí, debieron emigrar y refugiarse en otras regiones de Azerbaiyán, desde donde aún hoy no han podido regresar a sus hogares en Jodyali.



Como consecuencia de aquel brutal ataque militar, un centenar de personas de origen azerí, desaparecieron y, hasta el día de hoy, no se conoce sus destinos.



A 28 años desde aquel trágico acontecimiento histórico-que mucho lamentamos y que deseamos fervientemente que no se vuelva a repetir- para numerosas naciones, tanto de Asia, como de Europa y de América Latina, México por ejemplo, aquella fue una masacre que debe considerarse como un verdadero y doloroso genocidio.



El genocidio de Jodyalí se enmarca en muchos otros ataques por tropas militares armenias, entre los cuales no podemos omitir el bombardeo y la ocupación el 23 de julio de 1993 de la ciudad azerbaiyana de Agdam, hoy denominada por muchos como la "Hiroshima Caucásica", tal el extremo de su destrucción física y demográfica.



El 22 de agosto de 2012, en el centro de la ciudad de México, se le otorgó el nombre de Jodyalí a una plaza pública y se instaló un monumento recordatorio de tan trágico acontecimiento.



Finalizando, no puedo dejar de repetir, una vez más, las palabras que utilicé en otros escritos sobre el conflicto relacionado con Nagorno Karabaj: Es mi mayor deseo, y es el deseo de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, como la de los pueblos de ambas naciones vecinas en conflicto bélico, que el mismo culmine por la vía del diálogo, de conversaciones de entendimiento, y se logre una paz duradera, y definitiva, lo cual será, sin duda alguna, en favor de los pueblos hermanos de Armenia y de Azerbaiyán, y también, ¿por qué no? de toda la humanidad.