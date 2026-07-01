Intendencia de Maldonado

Piriapolense | Maldonado

@|Los vecinos de Piriápolis nos preguntamos si la Intendencia no tiene más imaginación a la hora de promover inversiones en la zona, que den trabajo especialmente en invierno.

Por ejemplo, una zona franca que ofrezca espacios para el establecimiento de clínicas especializadas de salud; licitar un parque acuático climatizado en modalidad de comodato en los terrenos fiscales.

La Intendencia de San José logró un polo tecnológico en la Ruta 1, que ofrece ocupación a gente de la zona y también de Montevideo.

¿O hay voluntad de seguir ninguneando a Piriápolis?

