Eugenio Nocito | Montevideo

@|Con respecto al artículo que leí en esta pagina el día 28/10/26 donde se le pide al gobierno más presencia policial cumpliendo con la promesa electoral de 2.000 funcionarios policiales más en la calle, mi modesta opinión es que en las calles debido a la inseguridad se ejemplifica la misma como un señor con fiebre; no alcanza con colocarle 100 termómetros para que digan que tiene fiebre, hay que cortar la fiebre de raíz.

No se soluciona con los 2.000 policías solamente si no se corta el problema de raíz, poniéndole a los actores de la inseguridad, medidas ejemplarizantes y más años de penitenciaría.