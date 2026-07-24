Inseguridad desbordada (II)

Vecina del Cerro | Montevideo

@|Sr. Ministro Negro, como ciudadana que cumple con todas sus obligaciones y lo mínimo que espera del Estado es que le brinde cierta seguridad pública para poder vivir medianamente tranquila, le pregunto: ¿qué piensa hacer con la realidad que estamos viviendo?

No me interesan las encuestas ni tampoco las conferencias de prensa donde se anuncian planes, cambios, nuevas herramientas, etc. Me interesan los hechos, lo que se vive todos los días en esta sociedad. Y la percepción que tengo es que cada vez estamos peor, más encerrados, con más miedo, y la verdad no se puede seguir así.

Escuchamos hablar de las bandas entre narcos; ¿de cuántos delincuentes estamos hablando? ¿Acaso la policía no tiene la capacidad ni las herramientas para combatirlos?

Sr. Ministro, si Ud. no se siente capaz de seguir adelante o no sabe cómo hacerlo, y se lo digo con todo respeto, ¡renuncie! Ya le dimos el tiempo suficiente, pero nuestra paciencia se acaba. ¡Queremos comenzar a vivir un poco más tranquilos!

