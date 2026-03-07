Inseguridad

Daniel Dotti | Colonia

@|Es increíble la tristeza, impotencia y vergüenza que causa que no se pueda jugar un partido de fútbol a estadio lleno (con las dos hinchadas). ¿Cómo vamos a controlar la seguridad del país si no podemos asegurar la paz en un partido de fútbol?

Somos 3.3 millones; ¡da pena el Ministerio del Interior!

Deberían aprender de los brasileños, que los metieron presos (a los hinchas de Peñarol) y uno de ellos estuvo meses sin poder salir de Brasil.

¿Y si contratamos a los brasileños para los operativos o para que nos den clases de seguridad?