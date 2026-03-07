Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión Ecos
Email: ecos@elpais.com.uy Teléfono: 2908 0911 Correo: Zelmar Michelini 1287, CP.11100.

Inseguridad

07/03/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Daniel Dotti | Colonia
@|Es increíble la tristeza, impotencia y vergüenza que causa que no se pueda jugar un partido de fútbol a estadio lleno (con las dos hinchadas). ¿Cómo vamos a controlar la seguridad del país si no podemos asegurar la paz en un partido de fútbol?

Somos 3.3 millones; ¡da pena el Ministerio del Interior!

Deberían aprender de los brasileños, que los metieron presos (a los hinchas de Peñarol) y uno de ellos estuvo meses sin poder salir de Brasil.

¿Y si contratamos a los brasileños para los operativos o para que nos den clases de seguridad?

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar