Inseguridad

Guillermo Asi Méndez | Montevideo

@|Aclaro que no soy abogado ni experto en leyes.

Viendo las noticias de tiroteos, con muertos y heridos, me llamó la atención que el periodista en más de una vez informó que no se investigaría debido a que el herido no hizo denuncia.

¿Es esto posible?

Si es así, me parece que quienes están en falta son nuestros legisladores; deberían con suma urgencia reformar la ley y hacer obligatoria la investigación, aún sin denuncia, pues quien disparó seguramente lo hará otra vez y más veces sobre otras personas. ¿Es un disparate mi propuesta? ¿Por qué?

