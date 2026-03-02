Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión Ecos
Email: ecos@elpais.com.uy Teléfono: 2908 0911 Correo: Zelmar Michelini 1287, CP.11100.

Inseguridad

02/03/2026, 04:01
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Guillermo Asi Méndez | Montevideo
@|Aclaro que no soy abogado ni experto en leyes.

Viendo las noticias de tiroteos, con muertos y heridos, me llamó la atención que el periodista en más de una vez informó que no se investigaría debido a que el herido no hizo denuncia.

¿Es esto posible?

Si es así, me parece que quienes están en falta son nuestros legisladores; deberían con suma urgencia reformar la ley y hacer obligatoria la investigación, aún sin denuncia, pues quien disparó seguramente lo hará otra vez y más veces sobre otras personas. ¿Es un disparate mi propuesta? ¿Por qué?

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar