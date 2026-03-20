Esperanza | Montevideo

@|Negro panorama.

Durante años escuchamos críticas feroces hacia la gestión anterior. Es innegable que tras 15 años de gobierno del Frente Amplio, la inseguridad que heredamos fue alarmante. Sin embargo, en el último período se logró una baja evidente en los delitos que trajo algo de respiro a la ciudadanía.

Hoy, lamentablemente, el panorama ha cambiado. Mientras nos roban, nos asaltan y los homicidios se convierten en el pan de cada día, nos enfrentamos a un discurso oficial que desconoce la realidad. Resulta indignante escuchar al actual jerarca -quien parece más un “payador” soberbio que un hombre de Estado- afirmar que en un año logró más que en los cinco anteriores.

Y en el colmo del cinismo: a un año de su gestión, se limita a anunciar “futuros planes” mientras la inseguridad campea. Su incapacidad para aceptar críticas y su soberbia constante demuestran que no está capacitado para la tarea. El apellido del ministro es Negro, y negro es, precisamente, el panorama que tenemos por delante si seguimos en manos de su impericia y de la visión de un Frente Amplio que ya falló en el pasado.

Los ciudadanos no queremos promesas a futuro ni burlas en conferencias; queremos caminar por la calle sin miedo.

