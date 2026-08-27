Independencia de Ucrania

Dr. Jeremías M. Taurydzkyj | Maldonado

@|¡35 años! El 24 de agosto de 1991, Ucrania recuperó su independencia, luego que fuera obligada, a sangre y fuego, a formar parte de la URSS durante 70 años.

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se había desmoronado y el Estado dominante, Rusia, al no poder sostener más la estructura del “reino del terror”, también lo hizo, y no se opuso a que Ucrania y otras repúblicas “federadas” también lo hicieran. Posteriormente, en Ucrania, se llevó a cabo un referéndum por la independencia el 1° de diciembre de 1991 y, por una abrumadora mayoría, ¡el pueblo votó por la Libertad!

Hoy Ucrania es una república democrática con pleno funcionamiento de los tres poderes y con un “cuarto” poder que se mueve y desarrolla sin inconvenientes, superados ya los problemas que se tuvo con algunos presidentes de corte soviéticos-comunistas que intentaron ahogar a la prensa libre y que no convenía a sus intereses.

También explico el porqué, al inicio de la presente, digo que Ucrania “recuperó” su independencia, ya que el 22 de enero de 1918, por el IV Universal del Gobierno Popular de Ucrania, se declaró su independencia de todo gobierno extranjero. Esta independencia, aunque efímera, que duró hasta principios de 1921, fue reconocida por más de 20 Estados del mundo y, aquí en Sudamérica, por el gobierno de la Argentina.

Hoy Ucrania está en guerra, invadida por su eterno enemigo expansionista que es Rusia, que pretende anexarla; ya que tanto Putin, como sus seguidores, consideran que la Unión Soviética no debió disolverse. Quieren, por ende, restaurarla, y Ucrania es un buen comienzo para esta cruel aventura que ya ha costado cientos de miles de inocentes víctimas.

Los que habitamos países libertarios, democráticos, respetuosos de la libertad de prensa y de las instituciones gubernamentales como lo es Uruguay y Argentina, por ejemplo, debemos agradecer a Dios que nos permite vivir en armonía, en paz y en libertad, que es el don más preciado del ser humano.

