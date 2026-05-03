Ignoran pronunciamento...

Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo

@|Del cuerpo electoral.

De confirmarse la voluntad de este gobierno, de aplicar las ideas contenidas en las “recomendaciones del Diálogo Social” y referidas a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), se estaría ignorando el pronunciamiento de la ciudadanía, que rechazó el plebiscito promovido por ellos mismos para derogarlas. Una vez más el partido de gobierno -si llegara a concretarse lo que trascendió se proponen realizar, ahora con el “visto bueno” del Sr. Ministro de Economía y Finanzas- violarían impunemente lo decidido libérrimamente por el Cuerpo Electoral.

Tal como ya lo hicieron con los dos pronunciamientos que confirmaron la Ley de Caducidad en 1989 y 2009; con normas de la Ley de Urgente Consideración (LUC) refrendadas popularmente, así como con lo resuelto por la Ciudadanía sobre el voto de ciudadanos que residen en el exterior (que intentan se les habilite a votar desde su lugar de residencia) desconocen el valor constitucional de esos plebiscitos.

Ello atenta contra principios básicos del funcionamiento democrático y republicano que nuestra Ley Fundamental establece y a la que todos debemos someternos. Pues mal que les pese a algunos, lo jurídico debe estar siempre y en todo caso por sobre lo político. Y no a la inversa. Pretender disponer de esos fondos, aún sin eliminar las AFAP abiertamente, supondría en los hechos crear un organismo público que gestione las cuentas de ahorro individual de manera centralizada, pretendiendo que dicho ente a crearse impulse la competitividad, intentando “minimizar los costos y maximizar los retornos con un riesgo acotado”, lo que en definitiva es poder disponer de esos fondos que cada trabajador ha confiado hasta ahora, a su Administradora que eligió en forma individual. Otra vez intentan que predomine lo colectivo por sobre la libertad individual, con una especie de “tutela” sobre la administración de este voluminoso fondo, al que hemos contribuido durante años de aportes para asegurar una renta en función del esfuerzo realizado por cada quien.

Al parecer poco les interesa valorar lo que ocurrió en la vecina orilla con los fondos previsionales, ni mucho menos respetar lo que más de un 60% de los habilitados para votar rechazaran con sabiduría en nuestro país, la idea de eliminarlas. Cabe preguntarse cuál es la imagen que se pretende dar a quienes se avecinan a nuestro suelo, ya sea para radicarse o para invertir en proyectos realmente productivos. Dónde queda la pregonada “fortaleza de nuestras instituciones” con esta evidente falta de respeto por lo decidido.

¿Será posible que predomine en el partido que hoy ejerce el poder en nuestro país, ese criterio que nos acerca a los gobiernos de tipo autocrático, alejado a todas luces del republicanismo que ha caracterizado al sistema de gobierno democrático y representativo que nuestra Carta Magna instituye? La intencionalidad política queda al descubierto, aunque se pretenda decir lo contrario. Que cada quien asuma sus responsabilidades al momento de adoptar decisiones contrarias a la voluntad popular expresada con todas las garantías y legítimamente en las urnas.