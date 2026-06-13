Ideas para UTE

José Dapiane | Montevideo

@|Considero que, además de las grandes centrales de generación, resulta conveniente analizar la instalación de generadores eólicos pequeños o medianos en lugares cercanos a los principales centros de consumo.

Entre los sitios que podrían estudiarse se encuentran:

- Azoteas de edificios ubicados sobre la Rambla de Montevideo, aprovechando espacios ya urbanizados y próximos a importantes concentraciones de demanda. Aquí ganan todos, pues estos edificios tienen grandes gastos comunes y ayudaría a reducirlos con lo que UTE pagaría por arrendamiento. Se estudiaría que no afecte la estética, pero exceptuando aquellos edificios (los menos) que hagan uso de la azotea, pienso que no sería un problema.

- La Isla de Flores, donde podrían instalarse unidades de generación eólica grandes. Sé que es un parque nacional y Medio Ambiente protestará, pero solo está a 21 km de la costa montevideana y su generación sería muy importante.

- La Isla de las Gaviotas, también se cuidaría el paisaje pintando los molinos o con alguna idea paisajística, pero su ubicación es espectacular por cercanía y el viento permanente.

- Canteras abandonadas o en desuso ubicadas en el entorno de Montevideo y Canelones. Muchas ya están llenas de agua. La idea es elevar el agua en horas que UTE tenga exceso de energía y luego cuando UTE lo necesite utilizaría esa agua para mover una turbina adecuada. Casi todas estas canteras abandonadas y sin uso futuro aparente están cercanas a centros poblados.

- El agua que envía OSE para el consumo desde el Cerrito de la Victoria, también se podría utilizar para mover varias turbinas generadoras mientras desciende. Asimismo, estas instalaciones podrían complementarse con sistemas de almacenamiento mediante baterías, paneles solares y tecnologías de generación de rápida puesta en marcha, conformando una red distribuida más robusta y flexible.

Entiendo que la evaluación técnica, económica y ambiental corresponde a los especialistas de UTE, pero considero que la reutilización de espacios existentes o actualmente subutilizados podría representar una alternativa interesante para fortalecer la seguridad energética del área metropolitana.