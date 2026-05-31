¿Hacia dónde vamos?

Dr. Julio Cardozo Conde | Canelones

@|Algunas de las expresiones vertidas por los popes de la actual administración causan temor, aun en aquellos que votaron por este gobierno. Es la inquietud causada por no tener una idea clara del rumbo ni del destino.

Las consultoras de opinión, desde hace buen rato, están diciendo que la desaprobación de esta gestión está en alza, lo cual tiene su correlato en el cuestionamiento público que han hecho varios adherentes que han sido los primeros en cuestionar los resultados.

Dijo el Presidente Orsi, abonando la perplejidad general, que “se va a referir al tema cuando tenga la información correcta que le llega a través de las mediciones correspondientes”. Entonces, ¿está el Sr. Presidente esperando que las encuestadoras le digan qué es lo que pasa en el país? Entendíamos que ya lo sabía; era su deber saberlo. El Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, da una respuesta consonante con los dichos del mandatario: “Probablemente no se esté haciendo una buena gestión política de los avances”. Por su parte, la Sra. Senadora Blanca Rodríguez, ha dicho que no se puede funcionar de acuerdo a las encuestas ya que la guía es el programa de gobierno. ¿Contradicciones? Puede decirse que sí. Todo esto, como dice el dicho, “es querer tapar el Sol con un dedo” máxime teniendo en cuenta la superabundancia de comunicadores afines a la actual izquierda.

En la misma línea aparece la estrategia a la que han denominado “El Frente Amplio te escucha”, lo que implica que durante tres años se realizan, por parte del elenco gobernante, recorridas por las más diversas localidades del país, en las que se ausculta la opinión de las bases sobre los diferentes desafíos que, supuestamente, tiene Orsi por delante.

Por supuesto que los tiene, pero no sabe cuáles son porque si a un año de haberse iniciado el período tiene que salir a preguntarle a la gente qué es lo que a ésta le preocupa, no se entiende el afán demostrado en querer regir los destinos del país una vez más.

Las veleidades refundacionales, esas de las que tanto nos hablaron, terminaron naufragando lejos de la orilla. La hoja de ruta, si es que la había, se cayó por la borda cuando ya estaba destintada. Con este panorama, es complicado emitir un voto de confianza. Y si no, que se le pregunte a los militantes. Lo del título, claro está.