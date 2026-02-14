El Ciudadano | Montevideo

@|¡Basta de un gobierno sin timón que nos asfixia con el combustible más caro de la región!

Uruguay es cada vez más caro para vivir, invertir y producir. Un Solo Uruguay lo dice claro en su proclama del 23 de enero de 2026: “Hace ocho años nos unió la realidad. Hoy esa realidad nos exige dejar de diagnosticar y empezar a resolver”. No es cuestión de partidos, es supervivencia nacional.

Llenar el tanque se convirtió en un lujo. Nafta más de US$ 2 por litro (la más cara de América Latina), gasoil US$ 1,26 (entre los primeros puestos).

Entre 40% y 50% del precio son impuestos (IMESI + IVA), más los márgenes de ANCAP y un PPI que sube rápido y baja lento.

Pagamos sobreprecios para financiar un Estado ineficiente que prioriza viajes, fiestas y cargos para amigos antes que eficiencia y resultados.

Este modelo extractivo genera una economía indexada, todo sube al ritmo del Estado mientras productores, transportistas y comercios pierden competitividad.

Cierran empresas, se destruye empleo, huyen divisas al consumo fronterizo y los jóvenes se van porque no hay futuro. Vivimos con inseguridad creciente, impunidad y un Estado que cobra alto pero no entrega seguridad, educación de calidad ni reglas claras.

Basta de financiar un devorador de impuestos. No queremos más carga al sector privado para tapar déficits; queremos un Estado que se ajuste como exige al ciudadano.

Un acuerdo nacional para una reforma Constitucional urgente para bajar estructuralmente el costo país, priorizando trabajo, educación y retención de talento; independientemente de que políticos gobiernen.

Uruguay no aguanta más excusas ni un gobierno sin timón; es hora de actuar, que el país deje de ser caro y vuelva a ser viable para quienes lo construyen todos los días.

El país es uno solo. Exigimos soluciones, no más promesas.

