GH parlamentario

G. Camp | Montevideo

@|Es patético y lamentable escuchar hoy en día a los parlamentarios sobre todo a los de la bancada de Frente Amplio. Ya que cuenta con varios personajes que se nota a leguas que no dan la talla para el cargo de representantes pero les sobra para ser integrantes de la casa de Gran Hermano Uruguay, empezando que lo único que hacen es criticar a la oposición proponer no proponen nada y bue; “lo que natura no da salamanca no presta”.

Escuchar a una diputada del FA criticando (obvio) a otros legisladores del otro palo diciendo que viven para el TikTok, “se asustó el muerto del degollado”.

Otro impresentable es Caggiani, el clásico no sé de que hablan pero me opongo, otro gran estrategia que la casa de GH se perdió. Son eso, integrantes de un reality show que adoran las camaras y se creen celebridades pero, no saben hacer la O sin un vaso.

Y pensar que en otras épocas eran eminencias los que ocupaban las bancas ahora tenemos un Andrade por ejemplo.

Por suerte cada cinco años votamos para quien queremos que se vaya de la Casa.

