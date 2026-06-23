Gastos en la salud

Prof. Dr. Carlos Salveraglio | Montevideo

@|Para una correcta asistencia médica debemos evitar gastos injustificados.

El encarecimiento permanente de la asistencia médica es preocupación de todos: usuarios e instituciones; por múltiples causas.

Buena parte de ello se debe al permanente progreso de la medicina para vivir más y mejor, pero también, en buena medida, se debe a los médicos tratantes por ser los indicadores del gasto, al solicitar exámenes o indicar tratamientos inadecuados que además exponen a daños innecesarios a los pacientes.

En las facultades de Medicina es excepcional hacer referencias a costos en la asistencia vinculados al trabajo médico, por lo que creemos fundamental enseñar antes de la graduación nociones de economía en la salud.

No desconocemos la complejidad de los planes de estudio para una correcta enseñanza, pero tener conocimiento de esta problemática lleva al médico a una mejor asistencia, evitar riesgos innecesarios y poder cubrir otras necesidades.

