Casa de Galicia: Tribunal de Apelaciones confirmó la condena penal contra el expresidente Alberto Iglesias

El Tribunal de Apelaciones de 1er Turno confirmó la sentencia de primera instancia contra el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, surge del fallo al que accedió El País. Fue condenado por apropiación indebida a la pena de un año de arresto domiciliario y un año de libertad vigilada. Iglesias permanecerá en libertad hasta que la pena quede firme. Eso ocurrirá si no recurre el fallo del Tribunal ante la Suprema Corte de Justicia.

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