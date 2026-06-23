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El País Información Judiciales

Casa de Galicia: Tribunal de Apelaciones confirmó la condena penal contra el expresidente Alberto Iglesias

Fue condenado por apropiación indebida a la pena de un año de arresto domiciliario y un año de libertad vigilada; Iglesias permanecerá en libertad hasta que la pena quede firme.

El País
El País
23/06/2026, 17:18
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Alberto Iglesias, juicio por Casa de Galicia.jpeg
Alberto Iglesias, en juicio por Casa de Galicia.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

El Tribunal de Apelaciones de 1er Turno confirmó la sentencia de primera instancia contra el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, surge del fallo al que accedió El País. Fue condenado por apropiación indebida a la pena de un año de arresto domiciliario y un año de libertad vigilada. Iglesias permanecerá en libertad hasta que la pena quede firme. Eso ocurrirá si no recurre el fallo del Tribunal ante la Suprema Corte de Justicia.

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Condenan a expresidente de Casa de Galicia por apropiación indebida de US$180 mil; fue absuelto por otro delito

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