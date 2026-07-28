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Ganar sin ser delincuentes

28/07/2026, 04:02
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Vecina del Cordón | Montevideo
@|Un diario español se refirió al partido final del Mundial diciendo que “el equipo español demostró que se puede ganar sin ser delincuente”. Dicen que “a bien entendedor pocas palabras bastan”. Se refería al proceder de algunos jugadores del equipo argentino.

Sin pretender de ninguna manera justificar acciones ocurridas, hay que tener en cuenta que muchos de los jugadores provienen de estratos sociales muy vulnerables donde “llegar” a jugar en un seleccionado significa algo por lo que hay que luchar con uñas y dientes, porque los códigos son muy duros para las personas humildes en todos los sectores en Sudamérica. Más duros que para la mayoría porque, lo aceptemos o no, sigue habiendo discriminación.

Si queremos que el fútbol mejore y también el comportamiento de los jugadores, hay que hacer algo para mejorar como sociedad en su conjunto.

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