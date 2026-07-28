Facultad de Psicología, otra vez...

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@|Esta carta va dirigida al Decano de la Facultad de Psicología, Mag. Enrico Irrazábal.

Es de público conocimiento todo lo que padecieron los alumnos de esta facultad por las medidas tomadas el año pasado en este centro de estudios.

Quiero comentar un hecho vivido días atrás, durante un examen, para que la gente pueda comprobar la decadencia en que se ha convertido esta institución. Y no es sólo por la falta de presupuesto, es por el nivel de docentes que dictan las clases.

El lunes 20 de julio, se tomó el examen de la materia Ética y Deontología. Se desarrolló en tres salones. Uno para los reglamentados y otros para los libres. Quiero aclarar que muchos estudiantes que dieron su examen libre (con todo lo que ello acarrea) no fue por falta de estudio sino porque al no haber cupos suficientes (son por sorteo) no pudieron acudir a clases y para seguir avanzando optan por estudiar solos e intentar sortear los obstáculos que se les presenten (con casi nada de ayuda, por cierto).

En fin, a este alumno en particular le tocó en el Aula Magna (mala suerte, sin duda). El examen comenzaba a las 9:00 de la mañana. Allí fue recibido junto a muchos otros, por dos docentes, con muy pocas ganas de trabajar. No importan los nombres, lo que sí importa es que los estudiantes fueron tratados con muy poca empatía, en muchos casos con falta de respeto, no se cumplió el horario de comienzo pero sí fueron puntuales a la hora de exigir la entrega de los exámenes. Una prueba múltiple opción; ni siquiera tienen el trabajo de corregirla porque lo hace una máquina.

Entonces uno se pregunta, ¿dónde quedó la Udelar de otros tiempos? ¿Dónde están aquellos docentes que no sólo impartían información sino que enseñaban valores y principios? ¡Pobre Udelar, hasta cuándo podrá resistir!

Por eso le solicito al Decano que preste mucha atención en los docentes que tiene a cargo. A muchos quizás les queda grande el lugar que ocupan. Y sobre todo, que enseñen por vocación; Psicología es una carrera que en los próximos tiempos va a ser una herramienta fundamental para poder apoyar al ser humano en el futuro.

Este examen fue de Ética y Deontología, que por cierto se percibió muy poco de los docentes que examinaron ese día...