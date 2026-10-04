Factores de producción e IA

Observador profesional | Montevideo

@|Durante más de un siglo, la ciencia económica se apoyó en una trinidad casi sagrada para explicar la creación de riqueza: tierra, capital y trabajo, con la figura del emprendedor como el catalizador encargado de combinar esos recursos. Era la era de los campos de cultivo, las chimeneas industriales y las cadenas de montaje físicas.

Hoy, la irrupción masiva de la Inteligencia Artificial y la digitalización ha provocado que esa vieja fórmula quede rezagada. Investigadores y economistas académicos contemporáneos están reescribiendo estas leyes para explicar el funcionamiento del mercado actual.

En primer lugar, el trabajo ya no se analiza simplemente en términos de empleos u horas de jornada, sino en tareas. Como señala el economista Daron Acemoglu (MIT), la tecnología actual no se limita a complementar al trabajador; la IA asume tareas cognitivas complejas de manera autónoma, desde escribir código informático hasta interpretar análisis médicos. El rol humano se desplaza así hacia la supervisión estratégica, la creatividad y el juicio crítico.

En segundo lugar, el capital ha mutado de lo tangible a lo intangible. Los datos, los algoritmos y los modelos de lenguaje no se desgastan con el uso como lo hace una máquina tradicional. Por el contrario, responden a la lógica de los rendimientos crecientes: cuanto más se utilizan y más información procesan, más precisos y valiosos se vuelven para el sistema productivo.

Por su parte, el factor tierra no ha desaparecido, pero ha sufrido una transformación radical. En la economía digital, el equivalente al suelo fértil son los gigantescos centros de datos, los microchips de última generación y, de forma muy especial, la disponibilidad de energía eléctrica masiva y limpia para alimentarlos. La energía se ha consolidado como el verdadero límite físico y el gran cuello de botella geopolítico de nuestro tiempo: la soberanía económica de las naciones ya no se mide únicamente en hectáreas o recursos extractivos, sino en capacidad de cómputo y megavatios disponibles.

Finalmente, el emprendedor del siglo XXI ya no requiere fortunas para levantar infraestructuras pesadas. En un entorno donde el costo de generar tecnología tiende a cero, el emprendedurismo se ha convertido en una disciplina de orquestación: la habilidad para conectar agentes de IA, datos y soluciones reales a una velocidad sin precedentes.

En conclusión, la riqueza de nuestro tiempo ya no brota de la simple suma de brazos, dinero y recursos naturales. Surge de la interacción dinámica entre el criterio humano y la potencia computacional, una nueva receta que resulta indispensable comprender para no quedar desfasados en el mundo que ya habitamos.