Examen de libreta de conducir

Dra. Diva E. Puig | Montevideo

@|Una persona de 80 años, con plena lucidez y excelente conductor (de su propio automóvil), fue a renovar su licencia de conducir a la Intendencia de Montevideo.

Lo atendieron dos funcionarias que no sólo se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones sino que le hicieron preguntas totalmente fuera de lugar y violatorias de la ley. Un ejemplo fue preguntarle en qué óptica se había mandado a hacer los lentes. Esa es una información personal protegida por ley, porque a la IMM no le interesa a qué óptica fue, ni cuándo, ni por qué la eligió, ni el modelo de lentes que escogió, ni cuánto pagó por ellos. Fue un abuso absoluto que no puede permitirse y la IMM tiene que tomar urgentes medidas contra funcionarios que se extralimitan en sus funciones.

Como se había operado de cataratas, le preguntaron también quién lo había operado. Él entregó el certificado otorgado por los oftalmólogos cirujanos que lo habían operado, donde detallaban fecha de operación de cada ojo, controles y fecha de alta. Pero tuvieron el atrevimiento de decirle que estaba igual que la vez anterior, o sea que no había variado su visión. Obviamente había variado. Le dijeron que volviera al cirujano.

Regresó a los cirujanos para tratar de culminar con este trámite ya que necesita su licencia. Obviamente los cirujanos ahora emitieron un informe similar al anterior.

Me pregunto si es que a la IMM no le alcanzan los informes médicos y la prueba de visión para renovar una licencia, o si busca que las personas mayores que están en pleno goce de todas sus facultades, no manejen más. Se están pasando todos los límites y esto es inadmisible. Las autoridades deben tomar medidas ante estos abusos.

