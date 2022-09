Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Por qué el apuro por pasar al Plenario de Diputados el proyecto de ley unificado de eutanasia?



La ciudadanía se enteró, la semana pasada, que la Comisión de Diputados, sin aceptar una prórroga pedida por uno de sus integrantes y sin escuchar los claros y contundentes argumentos en contra de este proyecto unificado de ley de eutanasia, decidió de manera precipitada por 3 votos a 2, pasar el mismo a la consideración del Plenario de Diputados en octubre.



Se desoyeron los muy serios, graves y contundentes argumentos en contra de esta nefasta ley, exhaustivamente explicados y presentados por el excepcional grupo de expertos de “Prudencia Uruguay” que hace mucho tiempo está trabajando sobre este tema, para advertir a la población sobre los serios y graves riesgos que significaría aprobar esta ley.



Máxima injusticia aún y perversidad, el apurarse a aprobar una ley muy amplia de eutanasia, sin ofrecer a la población el impostergable e ineludible recurso de tener aprobada la Ley Integral de Cuidados Paliativos, que ya fue aprobada a fines del año pasado en Diputados, y de la cual resta su media sanción en el Senado de la República.



Llama muchísimo la atención lo “flechada” y dirigida que va y la prisa que se le ha imprimido a este terrible proyecto amplio de ley de eutanasia.

Tenemos abundante documentación de los errores y horrores que han ocurrido y ocurren en los países como Bélgica y Holanda, donde ha aumentado el número de muertes por eutanasia de forma alarmante, y donde los Journals of Ethics documentan que a muchísimas personas se les ha provocado la eutanasia sin su consentimiento ni el de los familiares.



Peor aún: en Bélgica, país donde desde hace 20 años (2002) se ha legalizado la eutanasia, en 2014 el Parlamento belga aprobó en contra de la opinión de los pediatras del país la eutanasia en niños; cuando los pediatras opinaban de forma unánime que con los cuidados paliativos era suficiente.



Dispongo de un libro pedido expresamente a Bélgica donde reside mi hijo mayor, que se llama “Eutanasia lo que el decorado esconde”; libro que se basa en hechos y datos. Sus autores, médicos paliativistas, enfermeros, psiquiatras psicoterapeutas, filósofos parten de sus experiencias en la atención a enfermos que afrontan el final de la vida, en un país donde la eutanasia está despenalizada. Contiene testimonios desgarradores y removedores.



Un tema que entraña tanto sufrimiento exige el máximo respeto hacia quienes pasan por ese trance. Los casos terribles que de vez en cuando se hacen públicos, llevan a muchas personas a concluir que el único final de vida bueno es el que ofrece la eutanasia.



Sin embargo, en los países donde se ha despenalizado la eutanasia, la práctica de la ley ha conducido a una pendiente resbaladiza que termina desbordando los supuestos iniciales y que afecta a colectivos para los que nunca fue pensada, como los enfermos psiquiátricos, los menores de edad, discapacitados y en general quienes manifiestan “cansancio vital”.



Esto ha llevado a que algunos médicos y enfermeros ofrezcan la eutanasia como “remedio” al sufrimiento, a pacientes que no lo han pedido.



Si muchos de los que opinan estar a favor de la aprobación de este proyecto amplificado de ley de eutanasia pudieran leer estos testimonios, seguramente cambiarían de opinión.



No se entiende el apuro y la prisa por aprobar esta pésima ley que, además, sin cuidados paliativos sólo tiene para ofrecer la muerte al paciente sufriente, y le otorga nada menos que al médico el cometido de matarlo.



Todos los Códigos de Ética del mundo hasta ahora han condenado la eutanasia como contraria a la esencia de la profesión médica.



Además, la Ley de Derechos del Paciente, cuidadosamente elaborada en el 2008, durante la presidencia del Dr. Tabaré Vázquez, debería ser cambiada en su totalidad pues, en la misma, entre los derechos fundamentales del paciente se establece el derecho a una muerte digna, natural, sin dolor, sin sufrimiento y sin aplicar procedimientos de eutanasia que lleven intencional y deliberadamente a terminar con la vida de la persona.



En conclusión, la palabra la tienen en octubre los Sres. Diputados de la República, y toda la población tiene que tener consciencia de lo nefasta que sería la aprobación de esta ley y, paralelamente, debería reclamar urgentemente al Senado de la República.