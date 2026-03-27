C.I. 981.580-4 | Montevideo

@|Es una noticia formidable que la Estación Central haya sido devuelta al Estado.

No sólo por lo que implica para el servicio ferroviario del que fue privado el país con todas sus consecuencias, sino también cuando se hagan las obras para recuperarla como edificio, pues todo el barrio de la Aguada volverá a ser como antes.

En este momento, esta zona está ocupada por personas en situación de calle que necesitan una respuesta del Estado, porque no son sólo ellas las vulneradas sino todo el vecindario.

Esperamos que el Ministerio y la Intendencia de Montevideo realicen un proyecto satisfactorio, como es el de la Terminal de Tres Cruces.