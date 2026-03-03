Juan Pereyra de León | Canelones

@|La Estancia María Dolores sería una espectacular escuela agraria.

Es sencillo y viable convertir el predio en un centro educativo de producción de alta tecnología con énfasis en riego.

La misma brinda un equipamiento y material único para riego, engorde, olivos, para que los alumnos puedan tener una educación agraria de primer nivel. Además, el casco es ideal para residencia de alumnos de todo el país.

UTU está capacitada y tiene un modelo exitoso para reconvertir instalaciones de este porte en centros de formación: las escuelas agrarias de la UTU.

También es importante destacar que los costos se cubren con la propia producción, como sucede con diversos emprendimientos de UTU (Escuela Lechería, Vitivinicultura, Parador de Punta del Este, Termas de Guaviyú).