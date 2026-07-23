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Enfermos mentales infractores

23/07/2026, 04:02
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Ciudadano de a pie | Montevideo
@|No es tan difícil evadir la Justicia declarando que “se escuchan voces”, y por eso asesinó a alguien.

Hay muchos psicólogos con falta de experiencia que declaran incapaces a personas que después resultan unos farsantes.

Posteriormente se recluye al delincuente en un psiquiátrico para que vuelva a delinquir.

Este perfil de delincuente, como dice la experiencia internacional, no tiene rehabilitación.

Una sociedad debe defenderse. ¿Por quién tomamos partido?

Creemos, como el presidente Kast, que hay que prever la prisión perpetua para algunos delitos.

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