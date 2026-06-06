Esteban Vicente | Montevideo

@|Casi todos saben a qué me refiero con IA, sí... es Inteligencia Artificial, algo muy en boga en los últimos tiempos. Pero se preguntarán qué es EN, algo que la precedió y tiene larga data y con muy poca publicidad: Estupidez Natural.

A qué viene este preámbulo; a que está enquistada en nuestra población, la de creer que lo que afirman los políticos del partido del que somos adherentes, es la verdad, la pura verdad. Lamentablemente ahí no funciona la IA, sino más bien la EN.

Ahora hagamos un ejercicio virtual: un candidato a la presidencia, digamos Ríos, promete que no aumentará los impuestos en su gobierno y eso lo afirma delante del público en una entrevista previa a una elección. Poco tiempo después de haber asumido como Jefe de Estado, su ministro encargado de las finanzas no devuelve los excedentes cobrados por un impuesto a la salud pública, modificó el impuesto a la renta y ahora pretende apoderarse de los ahorros de la seguridad social privada.

Para corroborar que la EN se usa mucho más que la IA, el presidente del partido de gobierno declaró que para tener más posibilidades de acceder al gobierno tenían que mentir.

Pero para proseguir con la comparación de EN vs IA, el presidente Ríos, antes de asumir fue a una automotora de reconocida trayectoria en el país, digamos Pidocarro, y les cambió una camioneta que le habían dado para hacer la campaña electoral por una ambidiestra de unas ochenta lucas, con un descuento de veinticinco lucas y un pago de quince, o sea que si las matemáticas no fallan su camioneta valió 40…

El mismo presidente del partido de gobierno dijo que el presidente del ejecutivo tenía que andar seguro... sería por los pozos sabiamente administrados en las calles de la capital que hace casi 40 años maneja su partido. A su vez dijo que habían sido demasiado rudos con el anterior presidente Larue, cuando compró una moto.

Quizás se olvidó del circo que hizo su partido y los periodistas afines, con su jefe de seguridad por un negocio que venía desde 2013 y en el que pretendieron involucrar a Larue.

Por favor, no dejemos que la EN siga campeando a sus anchas con una prensa sesgada o con un poder ejecutivo que rechaza a la actual Fiscal de Corte porque no es de su partido. Procuremos cambiar la EN por IN...