Indignada | Montevideo

@|La semana pasada la senadora Blanca Rodríguez dijo que desde su ventana ya no veía a la gente que antes se encontraba en situación de calle.

Sra. senadora, sus dichos no ayudan en nada. Montevideo está colmada de gente viviendo en la calle. Yo vivo en una zona donde no era frecuente ver gente en situación de calle, pues hace un año y medio se ve una persona pernoctando en cada esquina.

Señora, supongo que sus seguidores la votaron para que trabaje, así que manos a la obra e intente aportar algo productivo!!!