En situación de calle

Guillermo Asi Méndez | Montevideo

@|Tal vez yo esté equivocado pero, por ahora, todos los planes para sacar a la gente de la calle y mejorar en algo su calidad de vida, fracasaron.

Mi propuesta es hacer un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Mides, para que el Ejército realice el operativo y el Mides lo financie.

El Ejército tiene los lugares con suficientes terrenos y en todo el país para instalar de urgencia carpas con catres donde alojar a todos quienes viven en la calle y se haga cargo de su cuidado, limpieza, control sanitario y drogadicción.

Puede tener todo pronto en muy poco tiempo.

El Mides con el ahorro en alquileres, personal y demás gastos, lo volcaría al Ejército para financiar el operativo.

Esto sería una solución inmediata. Al mismo tiempo, se evaluarían las personas y someterían a exámenes médicos.

Para entonces, con conocimiento cabal, diseñar con calma y pericia cómo, cuándo y en qué grupos de gravedad psicológica ubicarlos y buscar la mejor solución.

Seguramente, el sistema permitirá que con conocimiento, datos correctos, más la inteligencia y profesionalismo del personal del Mides, este sistema tenga “mejora permanente”.

¡Basta de palabras, diagnósticos y peleas políticas! Manos a la obra y todos colaborando.