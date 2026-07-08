Empleo público

Néstor Lioret | Montevideo

@|Según cifras que figuran en la Rendición de Cuentas, cada dos horas, en los días hábiles, un feliz uruguayo saca la lotería.

Permítame explicar.

Sale feliz de alguna ignota oficina pública con un recién firmado contrato, con un salario de por vida, fin de semana libre y dependiendo del lugar algún currito extra. Sólo lo puede expulsar el Parlamento en un alto de sus ajetreadas sesiones. Así que nuestra estancada economía es desangrada anualmente en 108.000.000 de dólares americanos para mantener a este talentoso grupo.

Compárese con la publicitada migaja a los niños pobres, o los 200 pesos a los jubilados.

Patria para algunos...