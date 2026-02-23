María Inés Salvatore Páez | Montevideo

@|En respuesta a la opinión publicada por un lector, titulada “Eliminación de aves”, me gustaría, como productora de Montevideo rural, aportar la visión desde la realidad del trabajo en el campo, tanto en la producción agrofrutícola como forrajera, incluyendo plantaciones de nogales.

Entiendo que muchas personas se indignan ante el control de la población de cotorras, pero es importante conocer el daño real que esta plaga provoca.

La fruticultura está siendo seriamente afectada ya que destruyen peras, manzanas, uvas y nueces. No solo consumen frutos, sino también los arruinan, y fuera de la época de cosecha comen yemas y brotes tiernos, comprometiendo la producción futura. En cultivos forrajeros, especialmente el maíz, también generan grandes pérdidas.

Quienes trabajamos en el campo valoramos la convivencia con la fauna y protegemos especies fundamentales como las abejas, que polinizan nuestros cultivos.

Por esto mismo, sería importante que quienes critican estas medidas también propongan soluciones reales y viables.

Nuestro objetivo no es dañar el ecosistema, sino encontrar un equilibrio que permita sostener la producción, el trabajo rural y el abastecimiento de alimentos.

