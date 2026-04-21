Dr. Jeremías M. Taurydzkyj | Maldonado

@|Ucrania respira.

Las elecciones en Hungría demostraron que el pueblo húngaro se cansó del autoritarismo de Viktor Orbán, luego de algo más de década y media en el poder. Su coqueteo con la Rusia de Putin fue en realidad casi una alineación con el régimen dictatorial ruso, al bloquear todo emprendimiento de la Unión Europea hacia Ucrania.

Recordemos que hoy día, Ucrania depende casi exclusivamente de la Unión Europea la que, junto a Canadá, les están brindado el apoyo que precisa para defenderse de la agresión rusa. O sea, con esta derrota del autoritario Orbán en Hungría, Ucrania respira.

Como reflexión también diré, en cuanto al gobierno saliente húngaro, que una de las reglas básicas de un gobierno republicano es la periodicidad en el ejercicio de las funciones, principio de orden constitucional que, en Hungría, intentó desterrarse con el intento de Orbán de ser nuevamente reelecto.

Y en cuanto a la alineación con Rusia del primer ministro ya derrotado, parecería que no fuera húngaro y se haya olvidado de la incursión soviética en el año 1956, cuando las tropas de la U.R.S.S. invadieran, a sangre y fuego Budapest y, ¿en algo más de 20 días, aplastaron el intento libertario magyar? Mala memoria de Orbán. Pero buena de la mayoría del pueblo húngaro al no votarlo.

Lo curioso que ha ocurrido, ya centrándome en las riberas del Plata sobre el tema aquí traído a colación, me pregunto y supongo que muchos argentinos y también el pueblo libertario uruguayo se lo hizo. Es respecto a la reciente visita que el presidente de los argentinos Javier Milei, realizara a Hungría para entrevistarse con el autoritario Viktor Orbán, dando por tierra, con ello, una política de apoyo explícito a Ucrania y a su presidente Volodymyr Zelenski, quien tuvo el gesto de asistir a su asunción como presidente de los argentinos. ¿Seguirá ahora la solidaridad con Ucrania del gobierno argentino?

En cuanto a Uruguay, el saliente presidente Luis Lacalle Pou desde el inicio de la agresión de Rusia a Ucrania, condenó este hecho ante los foros internacionales. ¿Y el Frente Amplio?...

