Dr. Salveraglio Acle | Montevideo

@|Hay que educar en la lucha contra el picudo rojo.

Desde hace tiempo, observamos la devastación de las palmeras en varios de los departamentos del sur del país por la invasión del picudo rojo; plaga que se ha extendido por lo menos a 7 u 8 departamentos, no habiendo sido hasta ahora eficaz su control.

En muchos lugares como plazas públicas, parques, arbolado de carreteras, de avenidas, como Bvar. Artigas, en jardines particulares etc., día a día, son atacados nuevos ejemplares que comienzan con las manifestaciones inconfundibles de su compromiso, y tiempo después, su pérdida total.

Si bien el tema ha sido tratado durante los últimos meses por la prensa, nos llama la atención la falta de difusión de un comunicado oficial que señale su verdadera importancia y, sobre todo, la urgencia y tipo de medidas a tomar que hayan sido eficaces y económicamente accesibles, y que estén al alcance de la población, cuya participación es imprescindible si queremos lograr su control.