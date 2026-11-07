El Palacio es de todos
Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@ | El Palacio Legislativo representa la libertad y los derechos de todos los uruguayos; por eso, causa tanta indignación que se use ese lugar para rendirle homenaje a un dictador como Fidel Castro, quien gobernó Cuba durante décadas sin elecciones libres, persiguiendo a opositores y censurando a su pueblo.
No podemos mirar para otro lado ni inventar excusas para justificar violaciones a los derechos humanos solo por simpatía ideológica; abrirle las puertas de la casa de la democracia a quien destruyó la libertad en su país es una falta de respeto a la memoria y a los valores de nuestra república.
La democracia no se defiende sola; si nos gana la apatía y dejamos pasar estas cosas como si nada, terminamos debilitando nuestras propias instituciones.
El Parlamento tiene que ser el espacio de la libertad, no la tribuna para aplaudir autoritarios.
¿Encontraste un error?