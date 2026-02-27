El país y el Partido Colorado

Mauricio Antúnez | Montevideo

@|Se está por cumplir un año del gobierno del Frente Amplio y ya en la campaña, cuando escondían a Orsi, se veía que no había una hoja de ruta y era todo al azar y en función de lo que pasaba día a día. Durante este año pasaron ministros, pasó un presupuesto (votado también por varios de la oposición) y la situación del país tiene claros oscuros. Una inflación controlada pero un déficit que crece, un sistema productivo que está a punto de explotar y un dólar por el piso. Sin acción parece ser la tormenta perfecta para seguir perdiendo competitividad, cierre de empresas y pérdidas de empleo. Y eso es lo que se ha visto durante este año, donde muchas empresas han decidido mudarse y otras simplemente despedir a los trabajadores; para colmo el Ministro Castillo no tiene mejor idea que las empresas le pidan permiso al Estado para hacer desvinculaciones, es una excelente idea para que las empresas apuren ese proceso. El voluntarismo comunista siempre logra lo peor del sistema.

La seguridad, otro de los grandes problemas del país, goza de buena salud, los delincuentes van por ahí como si tuvieran luz verde desde arriba. Los números que maneja el Ministerio del interior les da mejor que antes, pero la realidad en la calle es muy diferente. El ataque a la inseguridad debe darse de frente, sin gatillo fácil, pero con todo el peso de la ley y sumar al tema de la seguridad la gente que vive en la calle, que eso genera conflictos ciudadanos.

En estos 4 años que quedan vamos a terminar con una economía colapsando, con una seguridad donde los delincuentes manden y un país con una política exterior de amiguismo ideológico como ya vimos en el pasado.

Ante esta situación, los partidos tradicionales siguen insistiendo en jugar a ganar votos por izquierda, no logran entender que la gente se cansó y busca una alternativa, no sustituir izquierda por izquierda de buenos modales. El Partido Nacional, ya tiene su caballo en la pista como claro favorito, la idea es como un elefante en un bazar, cuanto menos se mueva mejor para que no rompa nada. El único que lo viene entendiendo es el Senador Da Silva.

Particularmente en el Partido Colorado tenemos que entender eso, pero creen que ser progre es cool, como en el sector de Ojeda y Silva, o que dar una mano al gobierno y ser dialoguista los pondrá en el ruedo como así ha actuado Bordaberry, pero los que queremos realmente otra cosa no tenemos opción.

Es tan difícil mirar el porvenir , ver lo que se viene y luchar por eso que queremos y pagar el costo de alcanzar esos sueños que anhelamos para el país. Yo quiero que el Partido Colorado vuelva a levantar las banderas de la Libertad, la República como a lo largo de su historia lo ha hecho y sería un crimen que caigamos en la trampa de complejo de inferioridad.

¿Acaso no merece este país que dejemos el alma en la cancha por él?

Es momento de levantar la mirada, el país necesita de nuestra mejor versión.