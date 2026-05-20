El INAU y las adopciones

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@|El vicepresidente del INAU calificó como “extraña” la adopción de un niño de parte de Cipriani y su esposa Minetti. Es de esperar que se aclare esa situación siempre atendiendo al interés superior del niño consagrado por la ONU.

Si el niño ya tiene edad para dar opinión ésta debe ser considerada en primer lugar.

Más allá de todo lo que pueda estar comprometida esa pareja, un niño no es un juguete para dar y sacar. Sobre todo si ya se creó un lazo de afecto con sus padres adoptivos.

Hay gente que da opiniones muy con poco conocimiento que pueden lesionar a un niño para siempre.