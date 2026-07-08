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El INAU y la violencia

08/07/2026, 04:00
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Vecino de Playa Pascual | San José
@|La Presidenta del INAU manifestó su preocupación por “el aumento de la violencia”.

Sorprende la misma cuando, por otra parte, el Instituto ha cerrado Centros Juveniles que promovían la participación de chicos vulnerables, como es el de Playa Pascual. No se trata solo de expresar preocupación sino de hacer algo efectivo para mejorar la situación.

La permanencia de adolescentes sin contención y sin una actividad que los estimule es el peor consejero. ¡Muy lamentable!

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