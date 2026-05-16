Ariel Pereira | Rivera

@|Una vez más el Prof. Eduardo Palermo realiza un excepcional aporte al conocimiento de la cultura de nuestra tierruca. Ha realizado una exhaustiva investigación que nos entrega en un libro prolijamente escrito y cuidadosamente editado.

Se sumerge en los primeros pasos de la prensa de Rivera y nos acerca a la cultura original de nuestra tierruca. En la contratapa del libro se expresa claramente: “El grito del canilla es una pieza clave para entender la identidad de la frontera norte uruguaya. A través de una investigación profunda en fuentes primarias e inéditas, esta obra reconstruye el nacimiento de la prensa en el eje Rivera-Livramento durante el siglo XXI. Más que un registro de periódicos, estas páginas revelan la evolución social, urbana y política de una región única, donde el bilingüismo no fue solo una forma de hablar, sino una herramienta de poder que moldeó la opinión pública y la cultura de frontera”.

Gracias Eduardo por este nuevo y valioso aporte.