El FA reconoce que mintió

Carlos Asecas | Montevideo

@|En una entrevista que le realizaron a Fernando Pereira reconoció, sin arrepentirse, que mintieron cuando dijeron que no iban a aumentar los impuestos. Argumentó que se actuó de esa manera para poder cumplir con lo prometido.

Que no se iba a poder cumplir con lo prometido no era una novedad, porque en forma muy honesta ya lo había declarado el Subsecretario de Economía Martín Vallcorba.

Cuando fueron oposición hicieron todo lo posible para eliminar la LUC, que se había creado para brindar mejoras a la ciudadanía. Mintieron diciendo que se iba a privatizar la educación; mintieron cuando dijeron que le daban a la policía la posibilidad del gatillo fácil; mintieron cuando se modificó el arrendamiento de viviendas y eso iba a provocar desalojos express; mintieron cuando se aceleró el proceso de adopción de niños y eso iba a provocar excesos.

La mentira más desopilante fue protagonizada por la actual Vicepresidenta Carolina Cosse, cuando al borde de las lágrimas y adoptando un papel dramático declaraba que a consecuencia del agua potable que se estaba suministrando, los fetos de las mujeres embarazadas iban a nacer deformes.

Margaret Tatcher describía muy bien a la izquierda: cuando habla miente; cuando calla encubre; cuando tiene poder roba; cuando pierde el poder destruye.

Tengamos en cuenta que la izquierda tiene un poder muy eficiente de movilización y de insertarse en distintos estratos de la sociedad. Dominan los sindicatos y quienes están al frente de los mismos se encargan de bajar línea a sus afiliados para que sigan sus sugerencias. Tienen muy buen apoyo en algunos comunicadores, a muchos de los cuales les han pagado el favor, otorgándoles cargos en la sala de prensa de la Presidencia. Tienen importante apoyo entre artistas (actores, cantantes, grupos musicales, grupos de carnaval) a los cuales han apoyado económicamente durante quince años, en sus variadas actuaciones. También han volcado mucho dinero en distintas ONG, muchas de las cuales identificadas ideológicamente con la izquierda que captan a las adherentes para hacerlas afines al Frente Amplio. Esto lo pudimos comprobar en la marcha del 8 de Marzo, donde parte de la consigna decía que era antiimperialista y no se hacía referencia a cuáles derechos se reclamaban. Se olvidan que las mujeres no tienen derechos en los países musulmanes; no sucede en los países capitalistas.

Estamos recién en el primer año de gobierno, por lo tanto a no ser que estos hechos se sigan repitiendo, la mayoría de la gente tiene poca memoria y cuando tengan que votar en el 2029 seguirán votando no a favor de... sino en contra de... Además, seguramente en ese año la izquierda sacará a la luz su canasta de cotillón y repartirán algunas migajas para conseguir votos. Son todas directivas impartidas desde el Foro de San Pablo.