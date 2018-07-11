El diario vivir

Ciudadana honesta Montevideo

¿Qué futuro esperar?

@|Vivimos una cotidianeidad sin sentido, que llega a lo absurdo. Para muestra, basta ver el tema de la inseguridad y su prevención.

No uses ropa de marca para que no te roben, no lleves relojes, que no se te vean las alhajas.

Encerrate en tu casa, poné rejas, alarmas y cerco eléctrico de ser posible. No circules de noche. No muestres el celular en la calle, no andes con dinero encima. Los cajeros automáticos se cierran después de determinada hora, se entintan los billetes.

Y lo sublime llegó estos días, cuando balearon una ambulancia pensando que era un patrullero. La solución: ponerle luces distintas para que no se confundan.

Digo yo… ¿No será más fácil agarrar a los delincuentes y dejar de ir cediendo espacios los ciudadanos honestos?