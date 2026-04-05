El cinismo de los “diez años”

José Rimonti | Montevideo

@|Memoria contra el relato frenteamplista.

Resulta asombroso el nivel de amnesia selectiva frenteamplista. Todos los planes de seguridad propuestos por los partidos de la Coalición no solo fueron rechazados, sino atacados con una ferocidad inaudita. La oposición movilizó plebiscitos y operó activamente para derribar cualquier intento de orden, contando siempre con la complicidad de una parte de la prensa que amplificó cada crítica destructiva. “No a Vivir Sin miedo”, “No a la baja”, etc.

Es imposible olvidar el linchamiento mediático cuando el Ministro Jorge Larrañaga ordenó entrar a los barrios conflictivos para combatir el crimen. El Frente Amplio montó un espectáculo hablando de “violencia policial” y “abusos”, mientras la delincuencia ganaba terreno. Votaron sistemáticamente contra el combate al delito y hoy, con una desfachatez absoluta, se ofenden cuando se les señala que sus posturas terminan protegiendo a los delincuentes. Pusieron cada palo en la rueda que pudieron, incluyendo la negativa rotunda a los allanamientos nocturnos.

Ahora, con un oportunismo electoral evidente, presentan un “plan de seguridad a diez años”. No es una solución, es un escudo para blindarse de las críticas en las elecciones de 2029. El documento es un compendio de la sanata y el palabrerío lírico de la izquierda; mucha propaganda, mucha retórica, pero nada de realidad concreta. Solo basta leerlo.

Hoy hablan de bajas en los delitos mientras la gente es asaltada en cada esquina y en todos los barrios. Los comercios son asaltados a diario. Los homicidios no ceden. Antes, personajes como Orsi y Cosse hacían un festín mediático durante días si un niño resultaba herido; usaban los homicidios como propaganda electoral, junto a la prensa que marcaba numéricamente los homicidios de cada día. Hoy, la cifra de muertes nos sigue alarmando, es igual o mayor, pero no hay escándalo, no hay conteo diario de la prensa. ¡Imaginen lo que será multiplicado por los diez años de inacción que proponen!

Hay que ser cínico para victimizarse por las críticas actuales después del daño que le hicieron al gobierno anterior. Y hay que ser un votante muy ciego o muy cómplice para haber aplaudido el boicot de ayer y hoy sumarse a la defensa de este plan vacío.