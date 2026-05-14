Docente preocupada | Montevideo

@|El bullying sigue cobrando víctimas y es especialmente temible en la franja de niños y jóvenes. No sólo por sus consecuencias sobre la víctima. Las agresiones sobre los victimarios son las causas de asesinatos de muchos jóvenes sospechosos de haber sido causantes directos o no.

¿Qué se puede hacer cuando detectamos una situación de bullying?

Si somos alumnos y compañeros de la víctima, la principal medida es no dejarlo solo. Con estar cerca o junto con él, desanima al agresor. La segunda, es no festejar al agresor. Los mismos son la mayoría de las ve ces chicos que buscan notoriedad y aceptación en un grupo, porque no la tienen en su familia. Esta medida desanima nuevamente al causante del bullying porque no obtiene éxito. Muchas veces estas acciones son suficientes.

Si somos docentes y detectamos una situación de agresión repetida contra un alumno, debemos hablar con el grupo, caracterizando a los agresores en general como chicos frustrados con necesidad de éxito porque no lo obtienen, e informar cómo actuar en estos casos.

Por supuesto hablar con el Director del establecimiento poniéndolo en conocimiento de los hechos. En mi experiencia, muchas veces los adultos no quieren asumir responsabilidades por temor a familiares del agresor. No es la primera vez que estos culpan a los docentes de la situación ante los inspectores.

