El arte o la violencia

Eduardo Sellanes Iglesias | Montevideo

@|Hay discursos que se olvidan apenas terminan. Y hay otros que dejan algo adentro. Lo de Antonio Banderas frente al Papa León XIV fue eso. No habló un actor famoso. Habló un hombre. Y se notó. Cuando dijo que “el arte tiene que ser una alternativa a la violencia”, no habló solamente de guerras. También habló de la crueldad diaria. De la humillación. Del odio. De la indiferencia. Violencias silenciosas. Pero reales.

El arte no cura todo. Pero puede evitar que el alma se endurezca. Puede hacer pensar, conmover, recordar que el otro también sufre. Eso hoy vale mucho. Vivimos tiempos rápidos. Superficiales. Todo pasa, se consume, se olvida. Y en medio de eso, Banderas habló de humanidad frente al Papa. Sin gritar. Sin imponer. Sin buscar aplausos. Ahí estuvo la fuerza de sus palabras.

Porque el verdadero arte no es adorno. Es verdad. Cuando una obra, una canción o una simple frase logra tocar el corazón de otro ser humano, la violencia retrocede. Y esa es la verdadera victoria del arte.