Educación para pensar

Ciudadano reflexivo | Montevideo

@|La discusión que actualmente se desarrolla en Uruguay sobre la educación Primaria y Secundaria merece una mirada que vaya más allá de las diferencias entre las autoridades actuales y las anteriores. La cuestión de fondo es otra: ¿qué debería saber y, sobre todo, qué debería saber hacer un joven después de transitar tantos años por nuestro sistema educativo?

Vivimos en un mundo donde la información está al alcance de un teléfono y donde la inteligencia artificial está modificando aceleradamente la forma de estudiar y trabajar. ¿Tiene sentido, entonces, continuar dedicando una parte sustancial del tiempo a memorizar contenidos que luego se olvidan, mientras relegamos la enseñanza del razonamiento, el análisis y la resolución de problemas?

Esto no significa eliminar las asignaturas tradicionales ni despreciar los conocimientos: sin ellos no existe el pensamiento crítico. Pero sí resulta indispensable preguntarnos qué conocimientos son realmente esenciales y para qué los enseñamos.

La historia debería permitir comprender causas, consecuencias e interpretaciones, no limitarse a recordar fechas. La matemática debería contribuir al razonamiento lógico además de enseñar procedimientos. Y todas las disciplinas deberían ayudar a distinguir hechos de opiniones, evaluar fuentes y fundamentar conclusiones.

Uruguay ya incorporó el concepto de competencias en su transformación curricular y se encuentra en un proceso de ajuste. El desafío es aprovechar esta instancia para discutir seriamente qué educación necesita el país, más allá de disputas políticas o corporativas.

Si al finalizar la educación obligatoria un joven conoce muchas respuestas pero no sabe formular preguntas profundas, analizar una situación o reconocer cuándo está equivocado, algo esencial habrá quedado pendiente. No se trata de reemplazar conocimientos por competencias, sino de poner los conocimientos al servicio del pensamiento.

