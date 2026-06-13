Oriental | Montevideo

@|Somos de los vecinos que anteponen los intereses nacionales a los partidarios.

Felicitamos a los ediles nacionalistas que acompañaron la votación por el presupuesto de la Intendencia de Montevideo.

Queremos sugerir lo que faltaba y es proponer la realización de una planta de biogás con la basura. Se ha realizado con éxito en Maldonado y y también en países vecinos como Bolivia.

Esperamos que estén a la altura de las expectativas de los montevideanos una vez más.