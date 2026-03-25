Dólar y precios subiendo

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

@|El dólar está subiendo de nuevo. Para los exportadores es una bendición, más pesos por cada dólar que entra, competitividad al palo; pero acá en Uruguay, donde casi todo lo que consumimos es importado (combustibles, remedios, ropa, electrodomésticos, hasta buena parte de la comida procesada), esto pega directo en el bolsillo.

En el súper ya se nota, suben los precios de lo básico y los que menos tienen son los que más sufren; jubilados con pensiones mínimas, trabajadores en negro, familias que dependen de asignaciones... todos ven cómo se les achica el poder de compra sin que les suban el sueldo al mismo ritmo.

La inflación venía bajita (3,11% interanual en febrero, récord bajo), pero si el dólar sigue trepando y se suman tensiones globales, puede dar un rebote rápido.

El gobierno tiene que reaccionar ya, bajar el IVA al 15% sería un alivio real y directo para la gente común.

Compensaría parte del golpe cambiario sin tanto rollo.

Y mientras tanto, los políticos que den el ejemplo: renuncien al 50% de sus sueldos jugosos y a las partidas extras que cobran. Si no, son puro verso de “servidores públicos” y en realidad parásitos del Estado.

Uruguay no puede seguir mirando para otro lado. La gente necesita protección ya, no discursos.

¡A despertar, señores del poder!

