Dirección General de Migraciones

Ramón Eduardo Reiris Mazzeo | Montevideo

@|Quiero denunciar públicamente la desastrosa atención de la Dirección Nacional de Migraciones (Ministerio del Interior).

El pasado 2 de marzo, inicié vía web un trámite para un ciudadano argentino de 84 años, residente legal en Uruguay desde hace décadas, con el fin de que pueda renovar su cédula de identidad antes de su vencimiento el 20 de abril 2026.

Desde la fecha de inicio, el expediente figura en la página vía web: “en Ejecución”.

Es muy grave la absoluta falta de respuesta en los canales telefónicos de comunicación, brindados por la propia Institución.

Durante varios días he intentado contactarme a los números oficiales (2030 1800 int. 2, y líneas 1815 al 1817) permaneciendo en espera una hora cada día. Nadie responde. Solamente para informarme de plazos y demoras del expediente, que debe pasar a Identificación Civil, y allí solicitar la renovación de la cédula en domicilio, ya que el interesado posee una dificultad motriz que le impide desplazarse.

Es una falta de respeto al ciudadano y una muestra de ineficiencia administrativa alarmante. ¿Nadie trabaja en esas oficinas? Seguiré insistiendo, pero es mi deber exponer esta situación que deja en total vulnerabilidad a una persona mayor, sumado al estado de ansiedad y nerviosismo que la situación le causa.

Seguramente esta lamentable atención de Migraciones está perjudicando también a muchas más personas.